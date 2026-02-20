Пензенские подростки, не сдавшие ОГЭ, смогут поступить в колледж

В Пензенской области, как и во всей России, девятиклассников, которые не сдали ОГЭ, будут бесплатно обучать рабочим профессиям. Соответствующий законопроект рассмотрят на ближайшей сессии регионального Заксобра 27 февраля.

Изменения в действующий документ планируется внести в связи с принятием федерального закона, расширяющего возможности получения образования подростками.

Речь идет о девятиклассниках, не справившихся с заданиями во время итоговой аттестации или вовсе не прошедших ГИА в установленные сроки.

Раньше такие подростки не могли поступить в колледжи или техникумы: им нужно было ждать следующего года, чтобы пересдать экзамены.

Теперь органы государственной власти субъектов РФ наделили правом на предоставление господдержки этой категории граждан, выражающейся в бесплатном обучении их по профессиям рабочих и должностям служащих.

В Пензенской области это будут такие специальности, как швея (средняя стоимость обучения 1 человека - 17 850 рублей), маляр (59 966) и повар (18 200).

«По согласию родителей (законных представителей) обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста 15 лет, может оставить общеобразовательную организацию до получения основного общего образования», - говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещенному на сайте пензенского парламента.

Изменения вступят в силу через 10 дней после официального опубликования документа.