На ремонт школы в селе Тимирязево потратят 41 млн рублей

В Башмаковском районе капитально отремонтируют школу села Тимирязево, расположенную на улице Первомайской, 16. По данным портала госзакупок, на это потратят 41 млн 865 тыс. 326 рублей.

Здание построено в 1976 году. Сейчас образовательное учреждение посещают более 70 учеников.

«Запланированы работы по замене полов, кровли, деревянных окон и дверей. Будут обновлены системы отопления, водоотведения, электропроводка, установлена автоматическая пожарная сигнализация. Также будет обновлена инфраструктура для занятий спортом», - перечислили в региональном правительстве.

Работы начнутся весной этого года, а завершиться должны до 15 августа.

Ранее сообщалось, что в 2026 году также капитально отремонтируют школы в селах Канаевка Городищенского района, Пограничное - Колышлейского, Новое Демкино - Малосердобинского, Сканово - Наровчатского, Голицыно - Нижнеломовского, Ширяево - Белинского, Кижеватово - Бессоновского, Богословка - Пензенского.

Также обновят школу № 2 поселка Лунино, № 9 - Сердобска, № 14 - Кузнецка и 5 пензенских учебных заведений: школы № 27, 28, 56, гимназии № 13 и «САН».

