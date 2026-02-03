Определены даты весенних каникул у школьников

В этом году весенние каникулы в школах рекомендовано провести с 28 марта по 5 апреля, сообщили во вторник, 3 февраля, в Министерстве просвещения РФ.

Рекомендации касаются образовательных учреждений, которые работают по четвертям.

Российские школы самостоятельно утверждают график каникул, но они ориентируются на даты, указанные Минпросвещения.

Зимние каникулы были у учеников с 31 декабря по 11 января, в период ухудшения эпидситуации. Запланированные мероприятия не стали отменять, однако решили проводить их преимущественно на открытом воздухе.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области определили даты последнего звонка и выпускных вечеров в 2026 году.

Первый праздник намечен на 26 мая, а выпускные - на 27 июня.