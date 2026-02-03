Определены даты весенних каникул у школьников

Учеба

Определены даты весенних каникул у школьников
Печать
Telegram

В этом году весенние каникулы в школах рекомендовано провести с 28 марта по 5 апреля, сообщили во вторник, 3 февраля, в Министерстве просвещения РФ.

Рекомендации касаются образовательных учреждений, которые работают по четвертям.

Российские школы самостоятельно утверждают график каникул, но они ориентируются на даты, указанные Минпросвещения.

Зимние каникулы были у учеников с 31 декабря по 11 января, в период ухудшения эпидситуации. Запланированные мероприятия не стали отменять, однако решили проводить их преимущественно на открытом воздухе.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области определили даты последнего звонка и выпускных вечеров в 2026 году.

Первый праздник намечен на 26 мая, а выпускные - на 27 июня.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
каникулы школа дети
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!