Опубликован список школ и детсадов, где в 2026-м начнется капремонт

Опубликован полный список школ, гимназий и детских садов, в которых в 2026 году планируют начать капремонт. В перечне, обнародованном региональным минобром, 22 учреждения.

Это школы в селах Тимирязево Башмаковского района, Канаевка - Городищенского, Пограничное - Колышлейского, Новое Демкино - Малосердобинского, Сканово - Наровчатского, Голицыно - Нижнеломовского, Ширяево - Белинского, Кижеватово - Бессоновского, Богословка - Пензенского.

Также в списке значатся школа № 2 поселка Лунино, № 9 - Сердобска, № 14 - Кузнецка и 5 пензенских учебных заведений: школы № 27, 28, 56, гимназии № 13 и «САН».

Кроме того, работы пройдут в 5 детских садах региона: № 3 в Каменке, № 1 в Спасске, № 1 в с. Неверкино, «Росток» в Пачелме и дошкольном учреждении в селе Норовка Нижнеломовского района.

Как правило, капремонт предполагает обновление коммуникаций, кровли, окон, дверей, охранно-пожарной сигнализации, а также внутреннюю отделку помещений. Основные работы выполняются в период летних каникул.