В 2026 году сдавать ЕГЭ будут около 5000 пензенских выпускников

В 2026 году сдавать ЕГЭ будут около 5000 пензенских выпускников
В школах Пензенской области началась подготовка к проведению государственной итоговой аттестации. Об этом в пятницу, 30 января, сообщил министр образования Алексей Фомин.

20 марта начнется досрочный период сдачи ЕГЭ, он завершится 20 апреля. В основной волне, которая стартует 1 июня, примут участие, предположительно, 4 910 выпускников.

Обязательными предметами остаются русский язык и математика, остальные дисциплины 11-классники сдают по выбору.

Экзамены будут проводиться в 34 пунктах, оснащенных необходимым оборудованием, в том числе металлодетекторами, системами подавления сигналов связи и камерами.

«Мы внедряем передовые технологии: экзаменационные материалы будут печататься и сканироваться прямо в аудиториях, что исключает любые утечки и ускоряет обработку результатов. Чтобы проверить надежность системы, проведем серию технических тренировок 18 февраля, 4 и 26 марта, а также 14 мая.

Специалисты заботятся о психологическом комфорте выпускников: 4 и 26 марта, а также 14 мая запланированы специальные практические мероприятия, где 11-классники смогут ознакомиться с процедурой и содержанием ЕГЭ», - написал Алексей Фомин в своем телеграм-канале.

В заключение министр отметил, что состав государственной экзаменационной комиссии Пензенской области уже утвержден.

