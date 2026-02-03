В школу села Неверкино закупили мебель и оборудование

В селе Неверкино завершился капитальный ремонт школы имени П. А. Столыпина.

Здесь обновили кровлю, фасад, входные группы, двери, электропроводку, коммуникации. Вокруг здания сделали отмостку, внутри выполнили современную отделку.

«Большая часть средств направлена на мебель: во всех кабинетах заменены парты, стулья, шкафы и учительские столы. Значительная сумма также потрачена на оргтехнику - каждое рабочее место учителя и каждый кабинет оснащены компьютером, проектором или интерактивной панелью», - рассказала директор школы Татьяна Куприянова.

Для актового зала купили кресла, для кабинетов химии и физики - современное лабораторное оборудование. Дополнительно оснащены кабинеты технологии и ОБЗР («Основы безопасности и защиты Родины»).

В минобре сообщили, что в 2026 году в регионе капитально отремонтируют 17 школ.

