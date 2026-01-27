В части школ Пензенской области вводили искусственный карантин

Первый замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева прокомментировала ситуацию с введением карантина в школах из-за ОРВИ и гриппа.

«Введение карантина в образовательных учреждениях - прерогатива образовательного учреждения, принимает решение администрация. Перед Новым годом часто принималось такое решение, но мы с министерством образования достаточно близко сотрудничаем и по поводу этих карантинов стали смотреть. Вот закрыта школа в каком-нибудь районе - смотрим обращение по заболеваемости: большое или нет. Оказывается, нет», - рассказала Марина Воробьева во время прямого эфира во «ВКонтакте» во вторник, 27 января.

По ее словам, некоторые мамы оставляют своих детей дома, чтобы они не заразились, а кто-то из учеников не приходит, потому что заболела голова.

«Зачастую карантины искусственные», - подытожила первый замминистра.

Проблема в том, что администрация школы не может это выяснить. «Сказать может только доктор, а его не вызывают. Либо легкое течение, когда мама справляется сама, либо ребенок не болеет», - отметила Марина Воробьева.

По окончании карантина дети должны вернуться в школу со справками. «Ребенок может дополнительно заразиться и прийти больным - и опять всех заразить, история может быть бесконечной, поэтому справка обязательна», - пояснила первый замминистра.