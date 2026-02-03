4 февраля школьники в Пензенской области снова не будут учиться

Учеба

4 февраля школьники в Пензенской области снова не будут учиться
Министерство образования Пензенской области рекомендовало в среду, 4 февраля, отменить занятия в школах для учеников с 1-го по 11-й классы и в колледжах - для студентов 1-2-го курсов.

Причина - аномально холодная погода.

«По запросу родителей (законных представителей) обучающихся в школах будет организована работа дежурных групп. Родители дошкольников самостоятельно принимают решение о посещении детских садов, которые будут работать в обычном режиме», - уточнили в минобре.

В ночные и утренние часы 4 февраля в регионе прогнозируется -30...-32. Температурный режим остается ниже климатической нормы на 8-13 градусов.

Из-за аномальных холодов в Пензенской области с 2 по 6 февраля действует оранжевый уровень погодной опасности (реальная угроза).

3 февраля уроки в школах отменили по той же причине.

