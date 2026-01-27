Наличие рециркуляторов в школьных классах назвали необязательным

Наличие бактерицидных рециркуляторов для обеззараживания воздуха в школьных классах не является обязательным, сообщили в Управлении образования Пензы.

Представитель ведомства ответил на вопрос подписчицы телеграм-канала PenzaInform. «Почему, почему в школах не установят бактерицидный рециркулятор? Это «коробочка» закрытого типа, вешается на стену и очищает воздух от вредоносных бактерий», - поинтересовалась она.

По словам специалиста, установка такого оборудования в образовательных организациях относится к рекомендательным, а не к обязательным мерам.

«Решение о приобретении и монтаже рециркуляторов каждая школа принимает самостоятельно», - подчеркнул он.

Ранее первый замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева заявила, что карантины в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в школах региона зачастую являются искусственными.

«Перед Новым годом часто принималось такое решение, но мы с министерством образования достаточно близко сотрудничаем и по поводу этих карантинов стали смотреть. Вот закрыта школа в каком-нибудь районе - смотрим обращение по заболеваемости: большое или нет. Оказывается, нет», - рассказала Марина Воробьева. По ее словам, некоторые мамы оставляют своих детей дома, чтобы они не заразились, а кто-то из учеников не приходит, потому что заболела голова.

Вторая волна гриппа в Пензенской области ожидается в феврале. Пик заболеваемости тоже придется на последний зимний месяц.