В России хотят ограничить число платных мест в колледжах

Учеба

В России хотят ограничить число платных мест в колледжах
Печать
Telegram

В Госдуме готовят законопроект об ограничении платных мест в колледжах, сообщают «Известия» со ссылкой на вице-спикера Викторию Абрамченко. Речь идет о гуманитарных и экономических направлениях.

«Принципы регулирования платного приема необходимо распространить и на колледжи. По ряду направлений, например, таких как юриспруденция, более 80% студентов обучаются платно. Массовый платный набор чаще всего встречается на популярных у школьников, но невостребованных на рынке труда программах. В то же время реальный сектор экономики испытывает нехватку квалифицированных рабочих и специалистов», - заявила вице-спикер.

Сейчас колледжи самостоятельно определяют количество коммерческих мест.

Предполагается, что законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшие несколько месяцев.

Ранее аналогичный закон был принят в отношении вузов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
колледж образование студент
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!