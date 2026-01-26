В России хотят ограничить число платных мест в колледжах

В Госдуме готовят законопроект об ограничении платных мест в колледжах, сообщают «Известия» со ссылкой на вице-спикера Викторию Абрамченко. Речь идет о гуманитарных и экономических направлениях.

«Принципы регулирования платного приема необходимо распространить и на колледжи. По ряду направлений, например, таких как юриспруденция, более 80% студентов обучаются платно. Массовый платный набор чаще всего встречается на популярных у школьников, но невостребованных на рынке труда программах. В то же время реальный сектор экономики испытывает нехватку квалифицированных рабочих и специалистов», - заявила вице-спикер.

Сейчас колледжи самостоятельно определяют количество коммерческих мест.

Предполагается, что законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшие несколько месяцев.

Ранее аналогичный закон был принят в отношении вузов.