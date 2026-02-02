3 февраля в школах Пензенской области отменяются уроки

Во вторник, 3 февраля, школьники Пензенской области не будут учиться. Уроки отменяются из-за аномальных холодов.

Соответствующее решение образовательные организации принимают на основании рекомендаций комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Занятий не будет у детей с 1-го по 11-й классы.

«Родителей дошкольников тоже просим оставить детей дома, но если такой возможности нет - в детских садах будут работать дежурные группы», - заявил губернатор Олег Мельниченко.

В минобре уточнили, что аналогичные группы организуют и в школах.

В ночь на 3 февраля в регионе ожидается -33 градуса. На территории области продолжает господствовать суровый антициклон с запада; температура упадет на 8-13 градусов ниже климатической нормы.

Из-за аномальных холодов в Пензенской области с 2 по 6 февраля действует оранжевый уровень погодной опасности (реальная угроза).