3 февраля в школах Пензенской области отменяются уроки

Учеба

3 февраля в школах Пензенской области отменяются уроки
Печать
Telegram

Во вторник, 3 февраля, школьники Пензенской области не будут учиться. Уроки отменяются из-за аномальных холодов.

Соответствующее решение образовательные организации принимают на основании рекомендаций комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Занятий не будет у детей с 1-го по 11-й классы.

«Родителей дошкольников тоже просим оставить детей дома, но если такой возможности нет - в детских садах будут работать дежурные группы», - заявил губернатор Олег Мельниченко.

В минобре уточнили, что аналогичные группы организуют и в школах.

В ночь на 3 февраля в регионе ожидается -33 градуса. На территории области продолжает господствовать суровый антициклон с запада; температура упадет на 8-13 градусов ниже климатической нормы.

Из-за аномальных холодов в Пензенской области с 2 по 6 февраля действует оранжевый уровень погодной опасности (реальная угроза).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
школа ученик погода
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!