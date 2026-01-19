Срок приема заявлений на сдачу ЕГЭ продлили

Заявления от выпускников на сдачу ЕГЭ в 2026 году будут приниматься до 2 февраля включительно, сообщили в Министерстве образования Пензенской области.

Обычно документы сдают до 1 февраля, но, поскольку оно выпало на воскресенье, срок продлили.

Прием заявлений стартовал 1 декабря. По правилам, выпускники текущего года подают их по месту учебы, экстерны - в любой школе, выпускники прошлых лет - в специальных пунктах регистрации (в институте регионального развития на Попова, 40, или управлении образования по месту жительства).

«Для подачи заявления обязательно нужен паспорт. Прийти может как сам участник (школьник или выпускник прошлых лет), так и его родители. Если вместо них идет другой человек, ему, помимо паспорта, понадобится доверенность», - уточнили в минобре.

Лица с ограниченными возможностями здоровья должны приложить к заявлению рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии. Инвалиды - справку, подтверждающую их состояние, а также рекомендации ПМПК (при необходимости создания специальных условий).

«При заполнении заявления участники указывают перечень выбранных ими предметов. Выпускникам текущего года для получения аттестата необходимо успешно сдать 2 обязательных экзамена: русский язык и математику», - сообщили в минобре. Другие предметы сдаются для поступления в университет.

Расписание ЕГЭ утверждено. Он пройдет в 3 волны: досрочный период (с 20 марта по 20 апреля), основной (с 1 июня по 9 июля) и дополнительный (с 4 по 25 сентября).

«Если два выбранных вами экзамена выпали на один день, их разведут по разным датам, используя резервные дни. Также у выпускников есть право пересдать один предмет - для этого выделены 8 и 9 июля. Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в резервные дни основного периода – с 22 по 25 июня», - добавили в минобре.