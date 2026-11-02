В с. Трескино Колышлейского района капитально отремонтируют школу

В Пензенской области в 2027 году капитально отремонтируют еще одно образовательное учреждение - школу села Трескино Колышлейского района.

На приведение в порядок 3-этажного здания, расположенного на улице Мира, 23, планируется потратить 46 306 263 рубля. Такова начальная (максимальная) цена контракта, который заключат с победителем конкурса, проводящегося на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить общестроительные и электромонтажные работы, обновить сети отопления, водоснабжения, канализации.

Выполнить капремонт необходимо в срок с 15 февраля по 31 июля 2027 года.

Ранее сообщалось, что аналогичный ремонт в 2027 году ожидает школу в селе Вирга Нижнеломовского района и в селе Радищево Кузнецкого района.