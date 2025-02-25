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Учеба

Выбор пензенских 9-классников удивляет министерство образования

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В 2025 году в тройку самых популярных предметов по выбору для сдачи ОГЭ после 9-го класса снова вошли обществознание, информатика и география, сообщил и. о. министра образования Пензенской области Алексей Фомин на брифинге во вторник, 25 февраля.

География в этом списке вызывает у чиновника недоумение, ведь после 11-го класса этот предмет сдают всего 3,6% выпускников.

«Здесь я как точку роста для образовательных организаций, для педагогического сообщества вижу определенную профориентационную работу по выбору дисциплин, чтобы он был осознанный и сопровождался серьезными намерениями по выбору будущей профессии и специальности», - заявил Алексей Фомин.

Сдавать ОГЭ в 2025 году в Пензенской области будут 13 445 девятиклассников. Досрочный этап пройдет с 22 апреля по 17 мая, основной - с 21 мая по 2 июля.

В регионе на базе школ будут открыты 60 пунктов проведения экзаменов. Они оснащены металлодетекторами, системами офлайн-видеонаблюдения и подавления сигналов связи.

«В целях технической подготовки пунктов проведения экзаменов 26 марта и 16 апреля будут организованы всероссийские тренировочные мероприятия», - сообщили в минобре.

ОГЭ ученики сдают по четырем учебным предметам: двум обязательным (русский язык и математика) и двум по выбору.

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