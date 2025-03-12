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Общество

1945: пензенцы могут слушать сводки с фронта, зачитанные Левитаном

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В ночь на 12 марта 1945 года советские тяжелые бомбардировщики нанесли удар по военно-промышленным объектам в городах Данциге, Гдыне и Кенигсберге.

«В результате бомбардировки в указанных городах возникли пожары, сопровождавшиеся взрывами.

Войска 1-го Белорусского фронта штурмом овладели городом и крепостью Кюстрин. Этот город, расположенный при впадении реки Варты в Одер, являлся мощным опорным пунктом, прикрывающим подступы к Берлину. За 12 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 134 немецких танка и самоходных орудия. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 9 самолетов противника» - такова оперативная сводка за 12 марта 1945 года от Совинформбюро.

Ежедневно узнавать, что происходило на фронте 80 лет назад, есть возможность у каждого благодаря акции «Ура Победе!». Она стартовала в феврале и продлится до 15 мая.

Нужно набрать с мобильного телефона бесплатный короткий номер 1945 и с помощью интерактивного голосового меню выбрать интересующий раздел.

Нажав цифру 4, можно прослушать ежедневную сводку Совинформбюро, зачитанную Юрием Левитаном; с помощью цифры 2 - установить вместо гудков входящего вызова одну из легендарных композиций: «Темная ночь», «Катюша», «Прощание славянки», «Синий платочек», «Нам нужна одна победа».

Нажав 3, звонящий получит ссылку для бесплатной загрузки этих песен на телефон, чтобы установить их в качестве мелодии звонка.

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