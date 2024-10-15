Сетевое издание|18+|Вторник|15 окт 2024|14:39
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |
 

Учеба

Разработчик заданий по русскому языку ответил на вопрос о ЕГЭ-2026

Печать
Telegram

Пока 11-классники активно обсуждают изменения, внесенные в контрольно-измерительные материалы ЕГЭ-2025, ученики помладше начали интересоваться, что ждет их в 2026-м.

Особенно ребят волнует русский язык, обязательный для сдачи предмет. В этом году изменились формулировки некоторых заданий и критерии их оценивания.

«Чего ждать выпускникам 2026 года?» - такой вопрос прозвучал во время онлайн-консультации «ЕГЭ на все 100!», организованной Рособрнадзором в понедельник, 14 октября. На него ответил руководитель комиссии по разработке контрольно-измерительных материалов Роман Дощинский.

«О 26-м годе мы еще не думали. Никаких глобальных, революционных изменений и потрясений не происходит», - констатировал он.

Эксперт подчеркнул, что все новшества, которые вводятся, «очень осторожные, дозированные, чтобы ученик мог планово, системно готовиться к успешной сдаче».

Ранее Роман Дощинский подробно рассказал о новых формулировках и методах оценивания экзаменационного сочинения.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте