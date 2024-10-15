Разработчик заданий по русскому языку ответил на вопрос о ЕГЭ-2026

15.10.2024 | 13:20

Пока 11-классники активно обсуждают изменения, внесенные в контрольно-измерительные материалы ЕГЭ-2025, ученики помладше начали интересоваться, что ждет их в 2026-м.

Особенно ребят волнует русский язык, обязательный для сдачи предмет. В этом году изменились формулировки некоторых заданий и критерии их оценивания.

«Чего ждать выпускникам 2026 года?» - такой вопрос прозвучал во время онлайн-консультации «ЕГЭ на все 100!», организованной Рособрнадзором в понедельник, 14 октября. На него ответил руководитель комиссии по разработке контрольно-измерительных материалов Роман Дощинский.

«О 26-м годе мы еще не думали. Никаких глобальных, революционных изменений и потрясений не происходит», - констатировал он.

Эксперт подчеркнул, что все новшества, которые вводятся, «очень осторожные, дозированные, чтобы ученик мог планово, системно готовиться к успешной сдаче».

Ранее Роман Дощинский подробно рассказал о новых формулировках и методах оценивания экзаменационного сочинения.