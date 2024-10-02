В Пензе обновляют стенды с фотографиями лучших педагогов

02.10.2024 | 19:03

В сквере около педагогического института имени В. Г. Белинского начали обновлять Галерею почета и славы учителей Пензенской области.

В 2018 году на одной из аллей разместили 14 стендов с именами и фотографиями лучших преподавателей региона. Накануне профессионального праздника, который отмечается 5 октября, снимки по традиции меняют.

Торжественное открытие обновленных стендов состоится 4 октября в 10:00. Каждому педагогу вручат сертификат о занесении его имени в галерею педагогической славы.

«Появятся фотографии работников дошкольного, общего и профессионального образования. Они являются победителями различных профессиональных конкурсов педагогического мастерства, обладателями почетных званий», - сообщили в пресс-службе областного минобра.

Один из стендов, к примеру, посвятят Ирине Поляковой, преподающей русский язык и литературу в гимназии № 1 г. Пензы. Педагог в 2024 году одержала победу в региональном конкурсе «Учитель года». Сейчас она борется за такое же звание на всероссийском уровне.