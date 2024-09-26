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Общество

В Пензе готовятся к празднованию Дня учителя

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В следующую пятницу, 4 октября, в Пензе состоится чествование педагогов по случаю Дня учителя. Распоряжение о подготовке к празднику 23 сентября подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

Мероприятие пройдет на базе областной филармонии, начало в 13:00. Организатором церемонии выступит областное министерство образования, сценарий подготовит минкульт.

По традиции к лучшим представителям этой профессии, которые съедутся со всего региона, со сцены обратятся высокопоставленные чиновники.

За особый вклад учителям вручат грамоты и благодарности. Подарком для всех, как обычно, станет концерт.

Всемирный день учителя отмечается 5 октября более чем в 100 странах. В России торжественные мероприятия в эту дату начали проводить в 1994 году. До того праздник приходился на первое воскресенье октября.

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