В Пензе готовятся к празднованию Дня учителя

26.09.2024 | 11:07

В следующую пятницу, 4 октября, в Пензе состоится чествование педагогов по случаю Дня учителя. Распоряжение о подготовке к празднику 23 сентября подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

Мероприятие пройдет на базе областной филармонии, начало в 13:00. Организатором церемонии выступит областное министерство образования, сценарий подготовит минкульт.

По традиции к лучшим представителям этой профессии, которые съедутся со всего региона, со сцены обратятся высокопоставленные чиновники.

За особый вклад учителям вручат грамоты и благодарности. Подарком для всех, как обычно, станет концерт.

Всемирный день учителя отмечается 5 октября более чем в 100 странах. В России торжественные мероприятия в эту дату начали проводить в 1994 году. До того праздник приходился на первое воскресенье октября.