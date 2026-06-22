В Пензенской области стартовал резервный период сдачи ЕГЭ

В министерстве образования рассказали, как пройдут резервные дни основного периода ЕГЭ - с 22 по 25 июня.

В это время испытания организуют для выпускников прошлых лет, а также 11-классников, которые по уважительной причине не смогли явиться на экзамен в основной день или получили неудовлетворительный результат по обязательному предмету (русскому языку или математике).

22 июня сдают иностранные языки (письменную часть), информатику, литературу, русский язык, химию и физику.

23 июня состоятся испытания по географии, биологии, математике (базового и профильного уровня), иностранным языкам (устной части), обществознанию и истории.

24 и 25 июня - по всем предметам.

8 и 9 июля выпускники смогут по своему желанию пересдать один из предметов по выбору.

По предварительным данным на 19 июня, в регионе было 44 стобалльника: 11 - по русскому языку, 14 - по химии, 14 - по литературе, 3 - по истории и 2 - по профильной математике.