Перечислены задания ЕГЭ по русскому языку с отрицательной динамикой

Федеральный институт педагогических измерений проанализировал типичные ошибки школьников на ЕГЭ по русскому языку в 2024 году.
Существенную отрицательную динамику по сравнению с 2023 годом дети продемонстрировали при выполнении следующих заданий:
- № 2 (лексический анализ слова) - если в 2023-м средний процент выполнения составлял 82%, то в 2024-м понизился до 74%;
- № 3 (функциональная стилистика, культура речи) - было 56%, стало 47%;
- № 4 (нормы ударения в современном литературном русском языке) - было 58%, стало 53%;
- № 7 (основные морфологические нормы) - было 81%, стало 75%;
- № 8 (основные синтаксические нормы) - было 72%, стало 59%;
- № 11 (правописание суффиксов) - было 58%, стало 50%;
- № 12 (правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий, деепричастий) - было 48%, стало 40%;
- № 13 (правописание «не» и «ни») - было 69%, стало 57%;
- № 14 (слитное, дефисное и раздельное написание слов разных частей речи) - было 69%, стало 47%;
- № 23 (информативность текста, виды информации в тексте) - было 53%, стало 46%;
- № 26 (основные изобразительно-выразительные средства русского языка) - было 73%, стало 68%;
- № 27, критерий К2 (комментарий к проблеме исходного текста) - было 81%, стало 73%.
«Экзаменуемые в текущем году показали недостаточно высокий уровень использования основных приемов информационной переработки письменного текста и определения основных изобразительно-выразительных средств русского языка», - констатировали в ФИПИ.
Типичными ошибками при выполнении задания 12 считаются ошибки:
- в определении спряжения глагола (например, слова борется);
- в незнании инфинитивных суффиксов (например, слова сеять);
- в неверной идентификации глаголов-исключений (например, слов стелить и ненавидеть);
- в неумении для глаголов и глагольных форм применять общие алгоритмы орфографических действий (например, одновременно для слов колют и колющий).
При выполнении задания 14:
- неправильное определение частеречной принадлежности слов (например, молод, зато умен и спрятался за то дерево, ввиду болезни и в виду берега);
- неверное определение способа словообразования (например, сине-зеленый и синеглазый, досыта и доверчиво);
- незнание правил написания производных наречий, предлогов, союзов и др. (например, вмиг и на миг, вследствие и в течение).
Среди успешно выполненных заданий отмечаются следующие:
- № 6 (основные лексические нормы современного русского литературного языка, тавтология, плеоназм), средний процент выполнения - 81%;
- № 27, критерий К1 (формулировка проблем исходного текста) - 99%;
- № 27, критерий К3 (отражение позиции автора по проблеме) - 95%;
- № 27, критерий К4 (отношение к позиции автора по проблеме) - 84%;
- № 27, критерий К6 (богатство речи) - 94%;
- № 27, критерий К11 (соблюдение этических норм) - 98%;
- № 27, критерий К12 (соблюдение фактологической точности) - 93%.