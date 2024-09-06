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Учеба

Перечислены задания ЕГЭ по русскому языку с отрицательной динамикой

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Федеральный институт педагогических измерений проанализировал типичные ошибки школьников на ЕГЭ по русскому языку в 2024 году.

Существенную отрицательную динамику по сравнению с 2023 годом дети продемонстрировали при выполнении следующих заданий:

- № 2 (лексический анализ слова) - если в 2023-м средний процент выполнения составлял 82%, то в 2024-м понизился до 74%;

- № 3 (функциональная стилистика, культура речи) - было 56%, стало 47%;

- № 4 (нормы ударения в современном литературном русском языке) - было 58%, стало 53%;

- № 7 (основные морфологические нормы) - было 81%, стало 75%;

- № 8 (основные синтаксические нормы) - было 72%, стало 59%;

- № 11 (правописание суффиксов) - было 58%, стало 50%;

- № 12 (правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий, деепричастий) - было 48%, стало 40%;

- № 13 (правописание «не» и «ни») - было 69%, стало 57%;

- № 14 (слитное, дефисное и раздельное написание слов разных частей речи) - было 69%, стало 47%;

- № 23 (информативность текста, виды информации в тексте) - было 53%, стало 46%;

- № 26 (основные изобразительно-выразительные средства русского языка) - было 73%, стало 68%;

- № 27, критерий К2 (комментарий к проблеме исходного текста) - было 81%, стало 73%.

«Экзаменуемые в текущем году показали недостаточно высокий уровень использования основных приемов информационной переработки письменного текста и определения основных изобразительно-выразительных средств русского языка», - констатировали в ФИПИ.

Типичными ошибками при выполнении задания 12 считаются ошибки:

- в определении спряжения глагола (например, слова борется);

- в незнании инфинитивных суффиксов (например, слова сеять);

- в неверной идентификации глаголов-исключений (например, слов стелить и ненавидеть);

- в неумении для глаголов и глагольных форм применять общие алгоритмы орфографических действий (например, одновременно для слов колют и колющий).

При выполнении задания 14:

- неправильное определение частеречной принадлежности слов (например, молод, зато умен и спрятался за то дерево, ввиду болезни и в виду берега);

- неверное определение способа словообразования (например, сине-зеленый и синеглазый, досыта и доверчиво);

- незнание правил написания производных наречий, предлогов, союзов и др. (например, вмиг и на миг, вследствие и в течение).

Среди успешно выполненных заданий отмечаются следующие:

- № 6 (основные лексические нормы современного русского литературного языка, тавтология, плеоназм), средний процент выполнения - 81%;

- № 27, критерий К1 (формулировка проблем исходного текста) - 99%;

- № 27, критерий К3 (отражение позиции автора по проблеме) - 95%;

- № 27, критерий К4 (отношение к позиции автора по проблеме) - 84%;

- № 27, критерий К6 (богатство речи) - 94%;

- № 27, критерий К11 (соблюдение этических норм) - 98%;

- № 27, критерий К12 (соблюдение фактологической точности) - 93%.

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