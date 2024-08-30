Прокомментированы слухи о запрете посещения линеек родителями

30.08.2024 | 11:06

В пятницу, 30 августа, на сессии Пензенской городской думы подняли вопрос о возможности присутствия родителей на школьных линейках.

Один из депутатов попросил начальника управления образования Юрия Каленова прокомментировать слухи о запрете посещения, которые начали распространяться в соцсетях.

«Линейки по стандарту проходят совместно с родителями. Никаких запретов на посещение родителями линеек в настоящее время нет», - пояснил Каленов.

В 2024 году 1 сентября придется на воскресенье, поэтому линейки будут проводиться 2-го числа. Родители просили перенести мероприятия на 1-е, чтобы разделить этот праздник с детьми, не отпрашиваясь с работы, однако минобр отказал, подчеркнув, что воскресенье - законный выходной у учителей.

В Пензенской области в новом учебном году за парты сядут 135 865 школьников, для 12 683 из них звонок прозвучит впервые.