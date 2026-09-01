Пензенская школа № 56 открылась после капитального ремонта

Учеба

Пензенская школа № 56 открылась после капитального ремонта
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Во вторник, 1 сентября, капитально отремонтированная школа № 56 имени Героя России А. М. Самокутяева распахнула двери для учеников.

Строительно-монтажные работы в учреждении на 1 146 мест обошлись в 145 млн рублей (средства федерального, областного и городского бюджетов).

«Подрядчики заменили оконные блоки, входные группы, дверные блоки, обновили кровлю и фасад с утеплением, перемонтировали системы отопления, водоснабжения, водоотведения и вентиляции, провели электромонтажные работы, установили новую пожарную сигнализацию, выполнили отделочные работы помещений и отремонтировали отмостку», - рассказали в региональном минобре.

Еще 9,2 млн рублей потратили на средства обучения и воспитания, необходимые для организации образовательного процесса.

«Если говорить о каждом образовательном учреждении, то у каждого - свое лицо. У 56-й школы оно уникальное. Они работают в единстве преподавательского состава, детей и родителей. У них есть концепция, есть движение, они нацелены на высокий результат. Оборудование, которое они получили в этом году благодаря капремонту, поможет воплотить желания в возможность», - отметила министр образования Пензенской области Лариса Казакова.

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