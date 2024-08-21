С 2025 года школьников ограничат в примерах в сочинении на ОГЭ

21.08.2024 | 18:25

В 2025 году школьники на ОГЭ по русскому языку смогут приводить в сочинении не все примеры из жизненного опыта. Об этом сообщается на портале Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

«Введено ограничение видов примеров из жизненного опыта: «Не допускается обращение к таким жанрам, как комикс, аниме, манга, фанфик, графический роман, компьютерная игра», - указано на сайте.

Также в формулировку задания 13.3 (сочинение-рассуждение на основе опорного текста) включена возможность для экзаменуемого приводить примеры только из прочитанного текста.

Кроме того, максимальный первичный балл за выполнение экзаменационной работы вырастет с 33 до 37.

Это произойдет за счет увеличения с 2 до 3 максимального количества баллов по критериям «Соблюдение орфографических норм», «Соблюдение пунктуационных норм», «Соблюдение грамматических норм» и «Соблюдение речевых норм».