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Учеба

С 2025 года школьников ограничат в примерах в сочинении на ОГЭ

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В 2025 году школьники на ОГЭ по русскому языку смогут приводить в сочинении не все примеры из жизненного опыта. Об этом сообщается на портале Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

«Введено ограничение видов примеров из жизненного опыта: «Не допускается обращение к таким жанрам, как комикс, аниме, манга, фанфик, графический роман, компьютерная игра», - указано на сайте.

Также в формулировку задания 13.3 (сочинение-рассуждение на основе опорного текста) включена возможность для экзаменуемого приводить примеры только из прочитанного текста.

Кроме того, максимальный первичный балл за выполнение экзаменационной работы вырастет с 33 до 37.

Это произойдет за счет увеличения с 2 до 3 максимального количества баллов по критериям «Соблюдение орфографических норм», «Соблюдение пунктуационных норм», «Соблюдение грамматических норм» и «Соблюдение речевых норм».

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