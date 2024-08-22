В Пензенской области число школьников сократилось на 1 110

22.08.2024 | 19:49

В Пензенской области в новому учебном году за парты сядут 135 865 школьников. Такие данные озвучили в пресс-службе регионального министерства образования.

Это меньше, чем в 2023-м. Тогда в области на 1 сентября насчитывалось 136 975 школьников.

В 2024/2025 учебном году звонок в первый раз прозвучит для 12 683 ребят. В 2023/2024-м число первоклассников составляло 13 805.

Ранее стало известно, что школы в Пензе недобирают учеников в 1-е классы. Число детей уменьшается с каждым годом.

Если в 2022 году в областном центре было 6 859 первоклассников, то в 2023-м - 6 053. В этом учебном году за парты сядут 5 644 ребенка. В целом по Пензе в этом году общеобразовательная система охватит 57 023 ребенка. Это на 1 358 больше, чем в 2023-м.