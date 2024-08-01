В пензенские школы приходит все меньше первоклассников

01.08.2024 | 10:44

Пензенские школы недобирают первоклассников, количество детей уменьшается с каждым годом.

Статистические данные привел во время прямого эфира, организованного ЦУР в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 1 августа, начальник Управления образования Пензы Юрий Каленов.

Если в 2022 году в городе насчитывалось 6 859 первоклассников, то в 2023-м уже 6 053. В этом учебном году за парты сядут 5 644 ребенка.

Юрий Каленов пояснил, что снижение числа детей, впервые переступающих школьный порог, связано с демографической ситуацией.

В целом, по его словам, в Пензе в этом году общеобразовательная система охватит 57 023 ребенка. Это на 1 358 больше, чем в прошлом году.