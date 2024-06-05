С 2025 года школьные программы будут соответствовать уровню ЕГЭ

05.06.2024 | 20:24

Проблему несоответствия содержания экзаменов школьным программам решат в 2025 году. Об этом министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил на совещании президента с членами правительства в среду, 5 июня.

«У нас введено единое содержание образования, единые программы. Раньше фактически каждая школа работала по своей программе. Когда мы введем единые программы для школ, мы их соотнесем с теми результатами, которые спрашиваем на едином государственном экзамене, и в следующем году этот вопрос будет решен», - процитировала его пресс-служба Кремля.

В послании Федеральному собранию Владимир Путин отметил, что учебная нагрузка для детей должна быть разумной и сбалансированной.

«Конечно, явно не на пользу делу, когда на уроках учат одному, а на экзаменах спрашивают другое. Такое несоответствие, мягко говоря, между школьными программами и вопросами на экзаменах - а такое бывает, к сожалению, - вынуждает родителей нанимать репетиторов. А ведь далеко не всем это по карману», - высказался тогда глава государства.

Президент обратился к правительству с просьбой совместно с педагогическим и родительским сообществом разобраться с этой проблемой.

О том, что задания на ОГЭ и ЕГЭ сложнее, чем во время учебы, заявляли и пензенские родители.

«Цель экзаменов - проверить знания учащихся, полученные в школе. Почему тогда, если ученик успешно осваивает программу в течение года, он не может сдать ОГЭ или ЕГЭ без дополнительных занятий и репетиторов?» - возмущались они.