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Учеба

На выплаты пензенским классным руководителям потратят более 57 млн

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Пензенская область получит из федерального бюджета 57 млн 948 тыс. на выплаты классным руководителям в школах.

Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте Правительства РФ.

Известно, что с 1 марта 2024-го выплата за классное руководство повышена до 10 000 рублей. Больше денег ежемесячно получают педагоги, которые трудятся в населенных пунктах с численностью менее 100 тыс. человек.

Также региону из федерального бюджета выделят 4 млн 847 тыс. рублей для ежемесячных выплат кураторам в образовательных организациях, расположенных в населенных пунктах с населением менее 100 тыс. человек.

Прибавку к зарплате классных руководителей и советников директоров по воспитанию в школах и колледжах анонсировал во время оглашения послания Федеральному собранию в феврале Президент РФ Владимир Путин.

Ставка советника директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями появилась в пензенских учебных заведениях в 2022 году. Тогда в региональном министерстве образования заверили, что зарплата на этой должности будет не меньше, чем, например, у учителей начальных классов.

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