Общество

В пензенской школе появилась ставка советника директора

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В старой отечественной кинокомедии директор пионерского лагеря товарищ Дынин на корню резал все идеи молодой вожатой, хотя она, можно сказать, была рупором детских мыслей и желаний. Спустя годы у руководителей пензенских школ появились подобные ей помощники.

В регионе реализуют пилотный проект, благодаря которому в образовательных организациях введена ставка советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

«Такая идея, наверное, должна была родиться давно, потому что количество активностей в молодежной среде, детской среде возрастает многократно, необходимость интеграции детских инициатив в образовательном пространстве велика», - сообщила начальник отдела Министерства образования Пензенской области Светлана Дуднева.

Выпускница школы № 66 Наталья Рябова после окончания вуза захотела работать в родных для себя стенах. Несколько лет она трудилась здесь педагогом дополнительного образования, а теперь стала советником директора.

«Это человек, который является связующим звеном между администрацией и детскими школьными объединениями», - рассказала Наталья Рябова.

Свою первую зарплату она получит в октябре, но в министерстве образования области заверили, что сумма в ведомости будет не меньше, чем, например, у учителей начальных классов. На плечах советника, помимо воспитательных функций, лежат административная работа, организация мероприятий, взаимодействие с родителями учеников.

«Заместитель по воспитательной работе и по социализации (у нас так называется) - всеобъемлюще, туда очень много входит критериев, которые требуют времени, а советник по воспитанию - это все-таки работа больше с детьми. Детей нужно слышать, с детьми нужно общаться на их языке, с ними нужно дружить», - пояснила директор школы № 66 г. Пензы Ирина Авдонина.

Основное условие участия в проекте - учебное заведение вводит дополнительную ставку, не уменьшая количество педагогов в школах. В следующем году такая же должность может появиться во всех организациях специального профессионального образования региона.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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