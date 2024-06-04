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Учеба

На ЕГЭ по обществознанию заявились 2 060 выпускников

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Во вторник, 4 июня, в Пензенской области, как и во всей России, состоится ЕГЭ по самому популярному необязательному предмету - обществознанию. Данную дисциплину выбрали 2 060 выпускников региона.

Также в этот день пройдет ЕГЭ по физике, для участия в котором заявились 712 человек.

«В области будут работать 29 пунктов проведения экзаменов, из них 9 в Пензе. Продолжительность ЕГЭ по физике составляет 3 часа 55 минут, по обществознанию - 3 часа 30 минут», - уточнили в пресс-службе регионального министерства образования.

Для поступления в вузы участникам нужно набрать минимум 36 баллов по физике и 42 по обществознанию. Результаты огласят не позднее 19 июня.

ЕГЭ по обязательным предметам уже позади, русский язык 11-классники сдали 28 мая, математику - 31-го.

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