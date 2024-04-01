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Учеба

Школа № 220 в Заречном открылась после затянувшегося ремонта

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В понедельник, 1 апреля, школа № 220 в Заречном наконец снова открыла двери для учеников после затянувшегося капитального ремонта. В родные кабинеты вернулись 900 детей.

С поздравительными словами к ним обратились первый заместитель главы администрации Алексей Рябов и начальник департамента образования Светлана Чернышева.

«Школа после ремонта здорово преобразилась: стала светлой, красивой, появились современное оснащение, новая мебель в классах, уютные диванчики в холлах. На входе соблюдены все меры безопасности, внутри установлены камеры. Долго ждали переезда, но оно того стоило», - передал впечатления родителей учеников портал «Заречье сегодня».

Срок открытия школы № 220 переносили неоднократно. Его откладывали по нескольким причинам: из-за недобросовестного подрядчика, который нарушил технологию восстановления кровли (крыша протекла, работы отстали от графика на 2 месяца), поиска новых специалистов, порыва труб горячего водоснабжения в подвале.

Изначально ремонт предполагали закончить к декабрю прошлого года.

25 января городская прокуратура внесла представление генеральному директору ООО «РегионСтрой» (подрядчик. - Прим. ред.) и возбудила дело об административном правонарушении. Его оштрафовали на 30 000 рублей.

«Также выяснилось, что заказчик (управление капитального строительства) подписал акты о приемке выполненных работ за сентябрь-декабрь 2023 года и документы на оплату услуг подрядчика без фактического выполнения части этих ремонтных работ. Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ (превышение должностных полномочий)», - сообщила в марте старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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