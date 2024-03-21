В Пензенской области 11 выпускников решили сдать ЕГЭ досрочно

21.03.2024 | 13:22

В пятницу, 22 марта, в Пензенской области, как и во всей России, стартует досрочный период сдачи единого государственного экзамена. Пройти испытание раньше всех пожелали 11 человек.

22-го числа состоится ЕГЭ по литературе (на него заявились 6 выпускников) и географии, 26-го по русскому языку, 29-го по математике базового и профильного уровней, 2 апреля по биологии, иностранным языкам (письменная часть) и физике, 5-го по иностранным языкам (устная часть), 9-го по информатике и обществознанию.

«Экзамены в досрочный период будут проводиться в пункте (ППЭ), расположенном на базе Губернского лицея. В ППЭ будут использоваться технологии печати и сканирования контрольно-измерительных материалов, а также технология передачи экзаменационных материалов по сети Интернет. Видеонаблюдение будет осуществляться в режиме онлайн. Контролировать ход проведения экзаменов будут общественные наблюдатели», - сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

По ранее утвержденному расписанию основной период сдачи ЕГЭ должен был продлиться с 23 мая по 1 июля, дополнительный - с 4 по 23 сентября. Однако из-за новшества, введенного по предложению Владимира Путина, расписание экзаменов планируют изменить, Рособрнадзор ведет консультации с регионами.

Выпускники этого года в июне смогут пересдавать ЕГЭ по предмету на выбор. В таком случае результат первой попытки аннулируют, учитывать станут только вторую. Чтобы создать возможность для пересдачи, требуется корректировка графика.