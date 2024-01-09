Кузнецкие старшеклассники будут учиться в каникулы

09.01.2024 | 16:00

В Кузнецке ученики старших классов должны заниматься несмотря на каникулы. Такое мнение глава города Сергей Златогорский озвучил на совещании во вторник, 9 января.

«Обратить первостепенное внимание на консультации и дистанционную работу со старшими классами - ОГЭ и ЕГЭ. Все-таки неделя там, неделя здесь - две недели выпали из учебного процесса. Для ребят, которым сдавать экзамены, это не сильно хорошо. Поэтому здесь надо найти механизм, как продолжать работу», - дал поручение он.

Зимние каникулы в Пензенской области начались досрочно, 25 декабря, из-за высокого уровня заболеваемости среди детей.

По той же причине было принято решение продлить отдых до 14 января включительно. Таким образом, вместо одной недели школьники проведут на каникулах три.

В региональном минобре пояснили, что из-за увеличения сроков детям в третьей и четвертой четвертях предстоит больше работать самостоятельно, чтобы преодолеть отставание от программы.