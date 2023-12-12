В Пензенской области сократилось число классов, закрытых на карантин

12.12.2023 | 21:04

В Пензенской области стало снижаться число детских коллективов, распущенных из-за заболеваемости. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщила пресс-служба регионального минобра.

Так, из-за ОРВИ сейчас закрыто 495 классов (на 53 меньше, чем было 8-го числа) в 103 школах и 37 групп (на 26 меньше) в 20 детсадах. Полностью распущена одна школа в Сосновоборском районе.

В целом число заболевших ОРВИ детей за 4 дня сократилось на 2%.

Из-за внебольничной пневмонии распущены 47 классов (на 54 меньше) в 33 школах и 12 групп (на 4 меньше) в 11 детсадах.

«Наибольшее количество классов, закрытых на карантин по пневмонии, приходится на Пензу (29), Кузнецк (5), Бессоновский и Пензенский районы (по 4). Классов и групп, закрытых на карантин по коронавирусной инфекции, нет», - уточнили в минобре.

Таким образом, общее число расформированных классов сейчас составляет 542, тогда как 8-го числа их было 649.