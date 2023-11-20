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Учеба

Глава Кузнецка ответил, оставят ли в городе медколледж

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В понедельник, 20 ноября, глава Кузнецка Сергей Златогорский прокомментировал ситуацию с медицинским колледжем, студенты которого на минувшей неделе возмутились бездействием властей.

«Находясь в Пензе в конце прошлой недели, достаточно много внимания уделил этому вопросу. Хочу сразу сказать: это вопрос не города Кузнецка, это не муниципальная собственность. Я могу «подруливать» в этой ситуации, но решать вопрос должны областные власти. Сегодня приезжает министр здравоохранения, проведет встречу с коллективом колледжа, даст развернутые ответы на существующие вопросы», - рассказал он на оперативном совещании в местной администрации.

Закрывать заведение не будут, подчеркнул Златогорский, уточнив, что есть несколько вариантов решения проблемы.

«В существующем здании на пересечении улиц Ленина и Комсомольской занятия проводить невозможно с точки зрения соблюдения всех нормативов и требований. Что дальше будет с этим зданием - это уже отдельный вопрос. Но колледж в городе будет, база у него будет», - еще раз отметил глава города.

Он напомнил, что в прошлом году почти три десятка выпускников колледжа отправились в военные лечебные заведения. Уровень подготовки высокий, поэтому молодые специалисты нарасхват.

Здание колледжа было построено в конце XIX века богатейшим кузнецким купцом Федором Кочетковым, сейчас объекту более 120 лет. Здание признано аварийным: в любой момент может рухнуть стена.

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