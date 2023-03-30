В Кузнецке рушится стена медицинского колледжа

В Кузнецке скоро рухнет стена медицинского колледжа - об этом сообщают бдительные горожане.
Они бьют тревогу: при обрушении могут пострадать студенты образовательного учреждения.
Снимки колледжа появились в социальной сети «ВКонтакте» в четверг, 30 марта. Кузнечанин, пожелавший остаться анонимом, запечатлел одну из торцовых стен. Из нижней части выпадают кирпичи.
Есть снимок, сделанный вблизи. По нему можно оценить масштаб бедствия. У стены с разрушающейся кладкой поставили забор.
«Здание было построено в конце XIX века богатейшим кузнецким купцом Федором Кочетковым. Зданию больше 120 лет», - отметил автор фото.
В комментариях горожане упрекнули администрацию города в том, что та упустила проблему.
«Здание перекосило от и до. Если и нужно было просто реставрировать, то раньше, а сейчас - восстанавливать все заново», «Это вообще-то нужно у директора колледжа спросить, почему до такого состояния довели», - высказались кузнечане.
Фото vk.com/podslushanokuzneck.
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