Сетевое издание|18+|Четверг|30 мар 2023|17:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Дождь |
 

Глас народа

В Кузнецке рушится стена медицинского колледжа

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Кузнецке скоро рухнет стена медицинского колледжа - об этом сообщают бдительные горожане.

Они бьют тревогу: при обрушении могут пострадать студенты образовательного учреждения.

Снимки колледжа появились в социальной сети «ВКонтакте» в четверг, 30 марта. Кузнечанин, пожелавший остаться анонимом, запечатлел одну из торцовых стен. Из нижней части выпадают кирпичи.

Есть снимок, сделанный вблизи. По нему можно оценить масштаб бедствия. У стены с разрушающейся кладкой поставили забор.

«Здание было построено в конце XIX века богатейшим кузнецким купцом Федором Кочетковым. Зданию больше 120 лет», - отметил автор фото.

В комментариях горожане упрекнули администрацию города в том, что та упустила проблему.

«Здание перекосило от и до. Если и нужно было просто реставрировать, то раньше, а сейчас - восстанавливать все заново», «Это вообще-то нужно у директора колледжа спросить, почему до такого состояния довели», - высказались кузнечане.

Фото vk.com/podslushanokuzneck.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте