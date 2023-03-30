В Кузнецке рушится стена медицинского колледжа

30.03.2023 | 17:05

В Кузнецке скоро рухнет стена медицинского колледжа - об этом сообщают бдительные горожане.

Они бьют тревогу: при обрушении могут пострадать студенты образовательного учреждения.

Снимки колледжа появились в социальной сети «ВКонтакте» в четверг, 30 марта. Кузнечанин, пожелавший остаться анонимом, запечатлел одну из торцовых стен. Из нижней части выпадают кирпичи.

Есть снимок, сделанный вблизи. По нему можно оценить масштаб бедствия. У стены с разрушающейся кладкой поставили забор.

«Здание было построено в конце XIX века богатейшим кузнецким купцом Федором Кочетковым. Зданию больше 120 лет», - отметил автор фото.

В комментариях горожане упрекнули администрацию города в том, что та упустила проблему.

«Здание перекосило от и до. Если и нужно было просто реставрировать, то раньше, а сейчас - восстанавливать все заново», «Это вообще-то нужно у директора колледжа спросить, почему до такого состояния довели», - высказались кузнечане.

Фото vk.com/podslushanokuzneck.