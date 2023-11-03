Школьники Пензенского района перейдут на дистанционное обучение

03.11.2023 | 13:13

В пензенских селах, где выявлены случаи кори, школьники не придут в школу 7 ноября. Об этом в пятницу, 3-го числа, сообщила на брифинге заместитель министра здравоохранения области Марина Воробьева.

Корь в Пензенском районе выявлена в селах Лебедевка, Ивановка и - по контакту - в школе села Воскресеновка. Заболевшие разного возраста, среди них 2 ребенка, которым не исполнилось и года.

Для местных школьников каникулы продлят на неделю.

Однако не все дети снова сядут за парты 13 ноября. Непривитые и те, чьи родители отказываются от прививок, временно перейдут на дистанционное обучение.

Марина Воробьева напомнила: у переболевших корью иммунитет ослабевает практически до нуля, и так может быть в течение года. В сезон распространения гриппа, энтеровирусов, аденовирусов, ротавирусов и других заболеваний это опасно.