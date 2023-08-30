В Госдуме призвали вернуть в ЕГЭ по литературе произведения классиков

30.08.2023 | 07:54

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой вернуть в ЕГЭ по литературе задания на проверку знания произведений классиков.

«Прошу вас, уважаемая Татьяна Александровна, рассмотреть возможность инициировать пересмотр методических материалов, на основании которых будет проводиться единый государственный экзамен по литературе в 2023-2024 учебном году и вернуть в задания экзамена необходимость знания литературных произведений русской классики, изучаемых с 5 по 9 классы обучения», - цитирует РИА Новости письмо Лантратовой.

В нем отмечается, что согласно демоверсии и кодификатору ЕГЭ по литературе, опубликованных сайте Федерального института педагогических измерений, при сдаче экзамена в 2024 году российским школьникам теперь не потребуется знание древнерусской литературы и классических авторов, творивших до второй половины XIX века, - Пушкина, Лермонтова, Гоголя и других классиков.

По словам Лантратовой, в связи с этим к ней обратились неравнодушные граждане.

Яна Лантратова привела комментарий Рособрнадзора, в котором указано, что знания русской литературы будут проверяться на основном государственном экзамене в 9 классе. Однако экзамен по литературе сдает меньше девятиклассников, чем выпускников 11-х классов. По мнению депутата, с введением изменений как минимум 25% абитуриентов, сдавших ЕГЭ по литературе, могут не иметь представления о русской классике «золотого века». В итоге вузы столкнуться с падением качества знаний у абитуриентов и увеличением нагрузки на систему высшего образования.

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что знание классической литературы, созданной до первой половины XIX века, полностью проверяется при проведении ОГЭ по литературе. Позднее комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей также направил депутатский запрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой разобраться, почему из перечня книг для подготовки к ЕГЭ по литературе убрали отечественных классиков.