Родителям аллергиков пояснили, как организовать школьное питание

14.08.2023 | 13:55

В понедельник, 14 августа, в прямом эфире в группе ЦУРа Пензенской области в соцсети «ВКонтакте» начальник управления образовательной политики в сфере общего и дополнительного образования регионального минобра Алексей Кирсанов рассказал, как организовать питание в школе для ребенка, если ему необходима особая диета.

Он посоветовал родителям обратиться в администрацию школы с соответствующим заявлением. К нему нужно приложить рекомендации врача, в которых должно быть указано, какие блюда ребенку можно есть, а какие нельзя.

«Школа должна составить меню в соответствии с этими рекомендациями и организовать питание ребенка», - пояснил Кирсанов.

Если по каким-либо причинам это невозможно, то можно воспользоваться теми санитарными нормами и правилами, которые разрешают питаться в школе теми продуктами, которые дети приносят из дома.

«Но для этого должны быть созданы соответствующие условия: наличие холодильного оборудования, микроволновой печи, места, где пища будет храниться», - уточнил Алексей Кирсанов».