Названо число закрытых на карантин классов и школ в Пензенской области

21.02.2023 | 08:52

По данным на утро вторника, 21 февраля, в Пензенской области из-за гриппа и ОРВИ закрыта 1 школа и 17 классов в 39 учебных заведениях.

«Карантина по ковиду нет», - сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Ранее в минобре объяснили: класс на карантин закрывают в случае, если число заболевших детей превышает 20%, школу - если заболели более 20% от общего числа учеников.

По данным управления Роспотребнадзора, с 13 по 19 февраля в области было зарегистрировано 5 363 новых случая ОРВИ. Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 21,5%, тогда как на предыдущей неделе - 18,8%.

Также за этот период выросло и число случаев заражения гриппом - с 552 до 682. Среди инфицированных - 393 ребенка в возрасте до 14 лет и 52 подростка. Это больше, чем неделей раньше: тогда заболел 181 ребенок и 43 подростка.

По данным на 20 февраля за сутки в Пензенской области было выявлено 156 случаев COVID-19. 12 пациентам потребовалась госпитализация.