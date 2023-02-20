В Пензенской области растет число детей, зараженных гриппом

20.02.2023 | 16:35

В Пензенской области продолжает расти заболеваемость острыми респираторно-вирусными инфекциями. На минувшей неделе, с 13 по 19 февраля, зарегистрировали 5 363 новых случая.

Это на 15,2% больше, чем за предыдущий период, когда было 4 965.

«Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 21,5% (предыдущая неделя - 18,8%)», - сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Выросло и число случаев заражения гриппом - с 552 до 682 (83 из них - грипп А, 599 - грипп В). Среди инфицированных - 393 ребенка в возрасте до 14 лет и 52 подростка (неделей ранее было 181 и 43 соответственно).

«В Пензе в течение 7-й недели 2023 года суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями выше уровня предыдущей недели на 19,6% и составляет 561,3 на 100 тысяч населения (2 860 случаев)», - добавили в пресс-службе.