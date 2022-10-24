Школьники и их родители могут узнать подробности о ЕГЭ и ОГЭ

24.10.2022 | 14:41

В четверг, 27 октября, пензенцы смогут услышать ответы на самые распространенные вопросы о государственной итоговой аттестации 2023 года.

Директор центра обработки информации института регионального развития Татьяна Фадеева прокомментирует обращения жителей области, касающиеся организации ОГЭ и ЕГЭ, во время прямого эфира в группе министерства образования во «ВКонтакте».

Желающие могут оставить вопросы под постом.

Ранее было опубликовано расписание ЕГЭ и ОГЭ для школьников на 2023 год.

ЕГЭ в досрочный период будет проводиться с 20 марта по 19 апреля, в основной - с 26 мая по 1 июля, в дополнительный - с 6 по 19 сентября.

26 мая госэкзамены по традиции начнутся с испытаний по географии, литературе и химии. 29-го выпускники будут сдавать русский язык, на это отводится один день, а не два, как в предыдущие коронавирусные годы. ЕГЭ по математике базового и профильного уровней намерены также организовать в один день - 1 июня.

Проведение экзаменов по истории и физике запланировано на 5 июня, по обществознанию - 8 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам - 13 июня. Устную часть ЕГЭ по иностранным языкам планируется провести 16 и 17 июня, ЕГЭ по информатике и ИКТ - 19 и 20 июня. Это связано с тем, что задания по этим предметам выполняются на компьютерах.

ОГЭ для девятиклассников тоже будет проходить в три этапа: досрочный (с 21 апреля по 16 мая), основной (с 24 мая по 1 июля) и дополнительный (с 4 по 23 сентября).