Учеба

Воскресеновская школа показала гостям воспитательный потенциал

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В коридорах воскресеновской школы вяжут морские узлы, бинтуют детям руки, разбирают и собирают автоматы - так здесь встречают гостей со всей области, демонстрируя воспитательный потенциал общественных объединений.

«Мы хотим поделиться с коллегами нашим опытом в плане работы патриотического и трудового воспитания. Мы расскажем и покажем, какие проекты реализуются в нашей школе, как функционируют юнармейские отряды. Мы покажем работу нашего школьного музея Ключевского - очень гордимся, что он у нас есть», - рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы села Воскресеновка Ольга Веденяпина.

Воскресеновская школа стала стажировочной площадкой по системе оценки личностных результатов воспитания. В сельской местности подобные дискуссии организовывать начали только в этом году.

«Воскресеновка выбрана потому, что здесь идет серьезная работа, здесь достаточно дружный коллектив, ведется музейная исследовательская работа», - отметил директор центра воспитательной работы ИРР Виктор Ерошенко.

Подобные стажировочные площадки пройдут еще в пяти образовательных учреждениях региона - как в Пензе, так и в районах области.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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