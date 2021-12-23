Несколько пензенских школ станут инновационными площадками

23.12.2021 | 20:45

Девять пензенских школ превратятся в инновационные площадки по «объективной оценке личностных результатов и планированию воспитательной деятельности». К внедрению новой технологии начали готовиться в сентябре, а с Нового года она заработает в полную электронную силу. Ее смысл - тестируя детей, дать оценку работе учителей.

«Если все учителя давно знают, как оценить знание закона Ома на уроке, то, например, такую компетенцию, как умение взаимодействовать со сверстником конструктивным способом, когда есть разногласия, как измерить? Возникают вопросы, а система на эти вопросы четко отвечает, что в этой школе, допустим, формирование таких-то компетенций плохо поставлено, а таких-то - хорошо» - сообщил руководитель экспертного центра Станислав Климин (г. Москва).

И, соответственно, что нужно изменить образовательному учреждению в плане воспитательной деятельности. В качестве примера эксперты привели пензенскую школу № 37.

«Лидер в области патриотического воспитания. В его рамках, поскольку патриотическое воспитание - их конек, они изменили форму работы. Раньше была группа небольшая, которая занимается поисковым движением, а дальше все просто фронтально потребляли результаты и дети, которые активно занимались поисковым движением, оказались на том же уровне развития патриотических компетенций, на каком и все остальные», - рассказал Станислав Климин.

«Разницы не было большой, что позволило нам обратиться к воспитательной системе, чтобы скорректировать работу, которая найдет продолжение в дальнейшем», - пояснила директор средней школы № 37 г. Пензы Ирина Агапова.

Школы, ставшие инновационными площадками, подписали соглашение с институтом регионального развития - инициатором и куратором внедрения такого программного комплекса.