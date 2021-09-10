По поручению Путина с 2022 года в школах появится новый урок

10.09.2021 | 15:45

В рамках заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта Владимир Путин поднял важную для российского общества проблему.

Президент обратил внимание, что многие ребята не умеют плавать. Глава государства поручил с 2022 года включить обучение детей плаванию в систему образования и организованного детского отдыха.

«В советские годы бассейны рассматривали чуть ли не как какую-то роскошь. Но плавание — это не просто вид спорта, а жизненно необходимый навык, закалка здоровья. Нужно предусмотреть обучение детей плаванию в системе образования и организованного детского отдыха», — заявил Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам президента, для этого потребуется отдельная межведомственная программа. Обучение детей плаванию начнут финансировать начиная с 2022 года. Делать это будут не только за счет средств региональных бюджетов, но из а счет федерального.

Ранее в Правительстве РФ заявили о необходимости введения еще одного нового предмета в программу обучения в средних образовательных учреждениях.