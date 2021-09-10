Учеба

По поручению Путина с 2022 года в школах появится новый урок

Печать

В рамках заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта Владимир Путин поднял важную для российского общества проблему.

Президент обратил внимание, что многие ребята не умеют плавать. Глава государства поручил с 2022 года включить обучение детей плаванию в систему образования и организованного детского отдыха.

«В советские годы бассейны рассматривали чуть ли не как какую-то роскошь. Но плавание — это не просто вид спорта, а жизненно необходимый навык, закалка здоровья. Нужно предусмотреть обучение детей плаванию в системе образования и организованного детского отдыха», — заявил Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам президента, для этого потребуется отдельная межведомственная программа. Обучение детей плаванию начнут финансировать начиная с 2022 года. Делать это будут не только за счет средств региональных бюджетов, но из а счет федерального.

Ранее в Правительстве РФ заявили о необходимости введения еще одного нового предмета в программу обучения в средних образовательных учреждениях.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

В 90% школ бассейнов нет придурки.

Гость||

Деревню окончательно разорят, придётся закрывать школы из-за отсутствия бассейна.

Гость||

так СССР было плавание в школе - урок на физре в бассейн просо все ходили

Гость||

Где столько тренеров по плаванию возьмут?А президент уверен что бассейнов достаточно?А оклад будет такой как сейчас 7300 тыс рублеу

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте