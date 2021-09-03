В российских школах хотят ввести новый урок

03.09.2021 | 09:25

В правительстве РФ заявили о необходимости введения нового предмета в программу обучения в средних образовательных учреждениях.

Обязательный урок по экологии может войти в школьную программу в ближайшее время. С таким предложением выступил глава Минприроды РФ Александр Козлов в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Будем разговаривать с министерством просвещения, как встроить предмет о том, как нужно бережно относиться к природе. Важно, чтобы школа давала знания об экологии», — цитирует министра ТАСС.

Козлов подчеркнул, что необходимость экологического просвещения населения, а именно детей, будет отражена в национальном проекте «Экология».

Ранее именно глава Минприроды предлагал запретить в стране 28 одноразовых товаров. Как считают эксперты ведомства, некоторые товары и упаковки вредят экологии.

В него вошли одноразовые пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, крышки от стаканов, приборы, капсулы от кофе, ватные палочки, непрозрачные и цветные бутылки из термопластичного полиэфира (ПЭТ), коробки и пачки для табачной продукции, блистерная упаковка (за исключением упаковки лекарств), упаковка для яиц, несколько видов пакетов (дойпак, флоупак, в форме кувшина, саше-пакет), сумка-сетка для овощей и фруктов.