Учеба

В российских школах хотят ввести новый урок

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В правительстве РФ заявили о необходимости введения нового предмета в программу обучения в средних образовательных учреждениях.

Обязательный урок по экологии может войти в школьную программу в ближайшее время. С таким предложением выступил глава Минприроды РФ Александр Козлов в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Будем разговаривать с министерством просвещения, как встроить предмет о том, как нужно бережно относиться к природе. Важно, чтобы школа давала знания об экологии», — цитирует министра ТАСС.

Козлов подчеркнул, что необходимость экологического просвещения населения, а именно детей, будет отражена в национальном проекте «Экология».

Ранее именно глава Минприроды предлагал запретить в стране 28 одноразовых товаров. Как считают эксперты ведомства, некоторые товары и упаковки вредят экологии.

В него вошли одноразовые пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, крышки от стаканов, приборы, капсулы от кофе, ватные палочки, непрозрачные и цветные бутылки из термопластичного полиэфира (ПЭТ), коробки и пачки для табачной продукции, блистерная упаковка (за исключением упаковки лекарств), упаковка для яиц, несколько видов пакетов (дойпак, флоупак, в форме кувшина, саше-пакет), сумка-сетка для овощей и фруктов.

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Гость||

В бред мракобесный от попов ещё преподают в школах?

Гость||

Обязательный урок по экологии может войти в школьную программу в ближайшее время.

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Для чего??? Может это в вузах изучать нужно. По такой логике можно ещё и экономику, политологию и прочую логию запросто ввести!

Гость||

Ковидологию не забудьте пожалуйста!

Гость||

А за чем если молиться то экология и не к чему

Гость||

Бред! Ушные палочки и трубочки ой как вредят природе, а что берега всех водоёмов вплотную к воде застроены, в том числе и к Сурскому водохранилищу в Пензе, это отлично. Причём без всяких очистных сооружений! На Севере мазут в тундру тысячами тонн утекает, в Иркутске ртутью всё загажено, это тоже всё "безвредно". И целый министр сидит и в носу ковыряет, чтобы ещё такого сумничать.

Гость||

У нас в 9 классе уже есть основы местного самоуправления и прочий бред, не надо нам ничего вводить, об экологии можно и на географии говорить. География Пензенской области тоже есть

Гость||

География Пензенской области

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Рука лицо!

Имя: Гость
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