Пензенские родители приняли участие во всероссийском собрании

28.08.2021 | 18:01

Для мам и пап 17 миллионов школьников - именно столько ребят в стране сядет за парты 1 сентября - новый учебный год уже наступил. В преддверии Дня знаний прошло традиционное всероссийское родительское собрание.

В Пензе интерактивную площадку организовали на базе образовательного учреждения № 28. Министр посвящения Сергей Кравцов рассказал участникам видеоконференции об изменениях, которые должны произойти в ближайшее время.

«Мы будем создавать среду, которая позволяет развиваться школьнику. В каждой школе, где этого еще нет, будут созданы свои спортивные секции, театральные кружки, мы будем максимально вовлекать в позитивную повестку ребят», - отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Все учебные заведения страны разработают свои программы воспитания. Кроме того, появится контроль над оценочными процедурами - ребенок должен выполнять не больше одной проверочной в день.

Еще одно новшество ждет пензенские образовательные организации. Несколько школ региона станут участниками пилотного проекта «Сезонное меню». Блюда в столовых разделят на летние и зимние.

«Год нам на подготовку к введению новых стандартов. На следующий год прекращается прием детей на стандарты, по которым мы работаем в этом году. Поэтому у школ есть год, чтобы подготовить все необходимые изменения в документации, в учебных планах», - пояснила врио первого заместителя министра образования Пензенской области Алла Маркова.

На этом собрании министр просвещения России дистанционно ответил и на вопросы родителей. У Фильсины Ларькиной двое детей, они учатся в школе № 65, в 28-ю женщина пришла, чтобы перенять опыт мам из других городов страны.

«Такого рода встречи помогают выяснить проблемы школ, проблемы родителей, какие вопросы, какие предложения могут дать родители, какие предложения могут быть со стороны руководства, от министерства. Это очень интересные и правильные встречи, я считаю»,- рассказала жительница Пензы.

Всероссийское родительское собрание провели в восьмой раз.