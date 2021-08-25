А. Воронков о средствах на антитеррор: Сразу найти невозможно

25.08.2021 | 10:01

Во вторник, 24 августа, на пресс-конференции в региональном министерстве образования зашла речь о последствиях стрельбы в казанской гимназии и мерах безопасности, принимаемых в школах Пензенской области.

«В соответствии с требованиями, которые предъявляются к техническому состоянию школ и к физической охране, необходимо более 600 млн рублей только на данные мероприятия. Часть данных средств выделена. Большинство школ обеспечены системами контроля управления доступом, все - видеонаблюдением, кнопкой вызова спецслужб, охраной, однако не всегда специализированная охрана осуществляет данную работу», - рассказал врио министра Александр Воронков.

По его словам, муниципалитеты выделяют средства, вопрос рассматривается и во время ремонта учреждений, но сразу такие средства найти невозможно.

«Прежде всего, я считаю, должна вестись работа с самими детьми, подростками, родителями, чтобы не допустить проявления такой агрессии, ну, или террористических проявлений со стороны молодых людей, я уж не говорю о детях. Эта работа комплексная, мы выстраиваем систему по раннему выявлению таких пограничных ситуаций, ведь не секрет, что в большинстве своем это пограничная психологическая ситуация и здесь важно именно на ранней стадии выявить, что подвигло ребенка проявить агрессию к окружающим, к самому себе, ведь многие осознают, что дальше и самому будет плохо», - высказался чиновник.

Он подчеркнул, что большую работу проводят специализированные службы, которые выявляют опасные группы и пресекают их деятельность.

«И, конечно же, важна работа с населением, чтобы люди не проявляли равнодушие, если видят какое-то неадекватное поведение рядом с образовательной организацией, чтобы сообщали, ведь в большинстве любое преступление можно было предотвратить, если бы граждане не проявляли ложного стеснения», - отметил Александр Воронков.

11 мая в казанской гимназии № 175 бывший ученик устроил массовый расстрел, в результате которого погибли семеро детей и двое учителей. Еще 24 человека пострадали. Виновнику грозит пожизненное лишение свободы. Экспертиза признала, что он был невменяем в момент убийства.