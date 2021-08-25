Учеба

А. Воронков о средствах на антитеррор: Сразу найти невозможно

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Во вторник, 24 августа, на пресс-конференции в региональном министерстве образования зашла речь о последствиях стрельбы в казанской гимназии и мерах безопасности, принимаемых в школах Пензенской области.

«В соответствии с требованиями, которые предъявляются к техническому состоянию школ и к физической охране, необходимо более 600 млн рублей только на данные мероприятия. Часть данных средств выделена. Большинство школ обеспечены системами контроля управления доступом, все - видеонаблюдением, кнопкой вызова спецслужб, охраной, однако не всегда специализированная охрана осуществляет данную работу», - рассказал врио министра Александр Воронков.

По его словам, муниципалитеты выделяют средства, вопрос рассматривается и во время ремонта учреждений, но сразу такие средства найти невозможно.

«Прежде всего, я считаю, должна вестись работа с самими детьми, подростками, родителями, чтобы не допустить проявления такой агрессии, ну, или террористических проявлений со стороны молодых людей, я уж не говорю о детях. Эта работа комплексная, мы выстраиваем систему по раннему выявлению таких пограничных ситуаций, ведь не секрет, что в большинстве своем это пограничная психологическая ситуация и здесь важно именно на ранней стадии выявить, что подвигло ребенка проявить агрессию к окружающим, к самому себе, ведь многие осознают, что дальше и самому будет плохо», - высказался чиновник.

Он подчеркнул, что большую работу проводят специализированные службы, которые выявляют опасные группы и пресекают их деятельность.

«И, конечно же, важна работа с населением, чтобы люди не проявляли равнодушие, если видят какое-то неадекватное поведение рядом с образовательной организацией, чтобы сообщали, ведь в большинстве любое преступление можно было предотвратить, если бы граждане не проявляли ложного стеснения», - отметил Александр Воронков.

11 мая в казанской гимназии № 175 бывший ученик устроил массовый расстрел, в результате которого погибли семеро детей и двое учителей. Еще 24 человека пострадали. Виновнику грозит пожизненное лишение свободы. Экспертиза признала, что он был невменяем в момент убийства.

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Гость||

С терором то хрен бы с ним, учителей и врачей найдите. Дети не получают образование. 21 век, врачей в стране нет.

Гость||

Ага, поэтому эти застранцы решили распилить хоть сколько-то и наставить калиток, попрекрыв школьные дворы, главное деньги распилить, а эффективность и удобство население - плевать

Гость||

не нужен нам антитеррор, так как террор это просто выдумки и старые байки

Гость||

Когда случится, тогда сразу всë найдется! Это же не наш метод, предпринимать что то заранее.

Гость||

С учителями работу надо вести. Оздобленные, вечно орущие, унижающие детей.

Гость||

Неравнодушные родители обращали внимание администрации на неадекватное поведение учителя. Одни отписки.

Гость||

Гость писал(a):

Когда случится, тогда сразу всë найдется! Это же не наш метод, предпринимать что то заранее.
уж что что а терракты и война никогда не коснется наш пензенский край

Гость||

Хм,А ЧТО ЗНАЧИТ СРАЗУ? а ЧЕГО ОНИ ВООБЩЕ ПОЛЕЗНОГО СДЕЛАЛИ ДЛЯ ШКОЛ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ? Давайте разберём на примере городской школы 43 !!??? Футбольное поле в руинах,спорт инвентаря нет, лыж тоже, канализация так и воняет, центральный хол так всё вот вот и провалится в подвал ... учителей толком нет, образовательный уровень крайне слабый, безопасность нулевая,парковки нет,ничего нет ...развал полный.

Гость||

Гость писал(a):

С учителями работу надо вести. Оздобленные, вечно орущие, унижающие детей.
На них нужно не орать, а лупить розгами ! И штрафовать их горе родителей за таких не воспитанных чад.

Гость||

В СССР спокойно ходили в садики школы институты на работу ездили отдыхать в любые союзные республики и небыло никаких страхов и не слышали слово террор, а теперь живём в страхе

Гость||

penzainform.ru писал(a):

ведь в большинстве любое преступление можно было предотвратить, если бы граждане не проявляли ложного стеснения», - отметил Александр Воронков.
Ложное стеснение, это когда министр ВРУН, а окружающие ЯЗЫКИ ПРОГЛОТИЛИ.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

но сразу такие средства найти невозможно.
На губернский лицей на мышки по 30 тысяч и другие миллионы нашли, а на безопасность нет.

Гость||

10:41 учителей не хватает, сотни вакансий на сайте минобра, поэтому языки лучше заткнуть, в медицине и образовании дефицит кадров

Имя: Гость
Комментарий:

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