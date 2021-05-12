Учеба

Стало известно, сдвинется ли начало каникул в школах Пензенской области

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Летние каникулы для школьников Пензенской области переноситься не будут. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали в министерстве образования региона.

Информация о том, что из-за длительных майских праздников в общеобразовательных организациях могут отодвинуть срок начала летних каникул, распространялась в родительских чатах. Однако слух опровергли официально.

«Министерство образования не направляло рекомендации о переносе срока начала каникул. 24 мая стартует государственная итоговая аттестация для выпускников 9-х и 11-х классов, и школы являются пунктами проведения экзаменов. Вместе с тем школа вправе самостоятельно определять режим и форму обучения», - пояснили в пресс-службе министерства.

Ранее сообщалось, что последний звонок для пензенских школьников прозвучит 22 мая, выпускные вечера состоятся 26 июня. К тому времени завершится основной период проведения итоговой аттестации.

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Гость||

офигели чтоли совсем???мой ребенок после 31 мая в школу не пойдёт!!!

Гость||

а мой после 22мая не пойдет

Гость||

А мой вообще не пойдет, 23 уж стукнуло, в апреле.

Имя: Гость
Комментарий:

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