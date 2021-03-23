В Пензе устроили апробацию проведения единого госэкзамена

23.03.2021 | 19:51

Сотрудник пункта проведения ЕГЭ Галина Рыблова обратилась к пустому классу. За партами учеников не было - таковы правила.

«Экзаменационные материалы в аудиторию поступили в сейф-пакете, упаковка сейф-пакета не нарушена», - произнесла она.

В 10 кабинетах лицея специалисты готовились к будущим ЕГЭ. Тренировка объединила больше 20 человек.

На апробацию проведения единого госэкзамена отвели около полутора часов. Именно в таких условиях старшеклассники будут проверять свои знания по географии.

«Каждый организатор зачитывает инструкцию для учащихся, заполняются все бланки учащихся. Бланки оформляются силами самих организаторов и затем передаются в штаб, а в штабе мы их сканируем и передаем в электронном виде в РЦОИ - региональный центр обработки информации», - пояснила руководитель пункта проведения ЕГЭ Марина Калдина.

Основная волна сдачи ЕГЭ в регионе стартует в 20-х числах мая.