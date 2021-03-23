Учеба

В Пензе устроили апробацию проведения единого госэкзамена

Печать

Сотрудник пункта проведения ЕГЭ Галина Рыблова обратилась к пустому классу. За партами учеников не было - таковы правила.

«Экзаменационные материалы в аудиторию поступили в сейф-пакете, упаковка сейф-пакета не нарушена», - произнесла она.

В 10 кабинетах лицея специалисты готовились к будущим ЕГЭ. Тренировка объединила больше 20 человек.

На апробацию проведения единого госэкзамена отвели около полутора часов. Именно в таких условиях старшеклассники будут проверять свои знания по географии.

«Каждый организатор зачитывает инструкцию для учащихся, заполняются все бланки учащихся. Бланки оформляются силами самих организаторов и затем передаются в штаб, а в штабе мы их сканируем и передаем в электронном виде в РЦОИ - региональный центр обработки информации», - пояснила руководитель пункта проведения ЕГЭ Марина Калдина.

Основная волна сдачи ЕГЭ в регионе стартует в 20-х числах мая.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Колешев
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте