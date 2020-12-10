Пензенцы смогут написать юридический диктант

10.12.2020 | 20:06

Окинуть правовым взглядом происходящее в современном обществе - задача юридического диктанта, который пишут по всей стране.

«В этом году диктант проходит полностью в дистанционном режиме. Он посвящен поправкам к Конституции в 2020 году и 75-летию Нюрнбергского процесса. На самом деле с каждым годом диктант усложняется, становится интереснее, и граждан, которые участвуют в нем, с каждым годом становится больше в разы», - пояснил заместитель директора юридического института пензенского вуза Александр Феоктистов.

Тестирование по 40 пунктам проходит в течение часа.

Все участники Всероссийского юридического диктанта получат сертификаты.