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Учеба

Пензенцы смогут написать юридический диктант

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Окинуть правовым взглядом происходящее в современном обществе - задача юридического диктанта, который пишут по всей стране.

«В этом году диктант проходит полностью в дистанционном режиме. Он посвящен поправкам к Конституции в 2020 году и 75-летию Нюрнбергского процесса. На самом деле с каждым годом диктант усложняется, становится интереснее, и граждан, которые участвуют в нем, с каждым годом становится больше в разы», - пояснил заместитель директора юридического института пензенского вуза Александр Феоктистов.

Тестирование по 40 пунктам проходит в течение часа.

Все участники Всероссийского юридического диктанта получат сертификаты.

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Гость||

Вот на хрена мне этот диктант-тестирование?

Имя: Гость
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